Суд заарештував майно чотирьох херсонських колаборантів, які підтримували російську окупацію
Київ • УНН
Антикорупційний суд конфіскував активи чотирьох громадян України з Херсонської області, які під час окупації співпрацювали з російською владою, обіймаючи керівні посади в підконтрольній Росії місцевій адміністрації.
Вищий антикорупційний суд списав на користь держави активи чотирьох колаборантів з Херсонщини. Зазначається, що усі підсудні підтримували дії російської влади під час їхньої окупації Херсонщини, і займали керівні посади у тамтешній адміністрації, передає УНН.
21 лютого, колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до чотирьох представників російської влади на Херсонщині та застосувала до них санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч.1 ст. 4 Закону України "Про санкції".
Деталі
За даними пресслужби суду усі чотири відповідачі – це громадянами України, які пішли на співпрацю з російськими загарбниками, коли ті тимчасово окупували Херсонську область.
Зазначається, що вони займались розповсюдженням проросійської пропаганди, а також плануванням та сформуванням підконтрольних російській владі адміністрацій, де в подальшому зайняли керівні посади.
Суд стягнув у дохід держави активи, якими володіли колаборанти.
Зазначається, що обвинувачені та/або їхні представники мають змогу подали апеляційну скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду впродовж п’яти днів з дня проголошення вироку.
Імен фігурантів рішення у ВАКС не назвали.