Суд арестовал имущество четырех херсонских коллаборационистов, которые поддерживали российскую оккупацию

Высший антикоррупционный суд списал в пользу государства активы четырех коллаборационистов с Херсонщины. Отмечается, что все подсудимые поддерживали действия российских властей во время их оккупации Херсонщины, и занимали руководящие должности в тамошней администрации, передает УНН.

21 февраля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к четырем представителям российской власти на Херсонщине и применила к ним санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 ч.1 ст. 4 Закона Украины "О санкциях". - говорится в сообщении ВАКС.

Детали

По данным пресс-службы суда все четыре ответчика - это гражданами Украины, которые пошли на сотрудничество с российскими захватчиками, когда те временно оккупировали Херсонскую область.

Отмечается, что они занимались распространением пророссийской пропаганды, а также планированием и формированием подконтрольных российским властям администраций, где в дальнейшем заняли руководящие должности.

Суд взыскал в доход государства активы, которыми владели коллаборационисты.

Отмечается, что обвиняемые и/или их представители имеют возможность подали апелляционную жалобу в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня провозглашения приговора.

Имен фигурантов решения в ВАКС не назвали.