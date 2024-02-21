Суд арестовал имущество четырех херсонских коллаборационистов, которые поддерживали российскую оккупацию
Киев • УНН
Антикоррупционный суд конфисковал активы четырех граждан Украины из Херсонской области, которые во время оккупации сотрудничали с российскими властями, занимая руководящие должности в подконтрольной России местной администрации.
Высший антикоррупционный суд списал в пользу государства активы четырех коллаборационистов с Херсонщины. Отмечается, что все подсудимые поддерживали действия российских властей во время их оккупации Херсонщины, и занимали руководящие должности в тамошней администрации, передает УНН.
21 февраля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к четырем представителям российской власти на Херсонщине и применила к ним санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 ч.1 ст. 4 Закона Украины "О санкциях".
Детали
По данным пресс-службы суда все четыре ответчика - это гражданами Украины, которые пошли на сотрудничество с российскими захватчиками, когда те временно оккупировали Херсонскую область.
Отмечается, что они занимались распространением пророссийской пропаганды, а также планированием и формированием подконтрольных российским властям администраций, где в дальнейшем заняли руководящие должности.
Суд взыскал в доход государства активы, которыми владели коллаборационисты.
Отмечается, что обвиняемые и/или их представители имеют возможность подали апелляционную жалобу в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня провозглашения приговора.
Имен фигурантов решения в ВАКС не назвали.
Суд арестовал имущество четырех херсонских коллаборационистов, которые поддерживали российскую оккупацию
Антикоррупционный суд конфисковал активы четырех граждан Украины из Херсонской области, которые во время оккупации сотрудничали с российскими властями, занимая руководящие должности в подконтрольной России местной администрации.
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