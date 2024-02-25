Російський дрон стежив за делегацією Анналени Бербок на Миколаївщині
Київ • УНН
Візит міністра закордонних справ Німеччини Аннелени Бурбок до системи водопостачання в Миколаєві, Україна, був перерваний через те, що за її делегацією був помічений російський розвідувальний безпілотник.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок передчасно перервала свій візит на водогін у Миколаєві через російський розвідувальний дрон. Про це пише AFP з посиланням на речника МЗС Німеччина, передає УНН. Глава МЗС зараз перебуває в Україні з нагороди другої річниці російської агресії.
Деталі
За інформацією, помічений на Миколаївщині російський розвідувальний безпілотник також пролетів над територією водогону. Зазначається, що такі безпілотники зазвичай супроводжуються прямим повітряним ударом. Дрон спочатку слідував за колоною Бербок, але потім повернувся.
Членів делегації попросили швидко повернутися до бронетехніки. Говорили, що в цій ситуації найбезпечнішим варіантом було залишатися в русі. Через деякий час після відправлення колони в Миколаївській області дійсно була повітряна тривога.
Доповнення
Бербок була з візитом в Миколаєві, де оголосила, що її країна виділила ще €100 млн гуманітарної допомоги, і назвала Миколаїв "символом непохитного народного спротиву".
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок відвідала Миколаїв: деталі візиту25.02.24, 16:00 • 24461 перегляд