Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок відвідала Миколаїв: деталі візиту
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бурбок відвідала Миколаїв, щоб обговорити поточну ситуацію та збитки від війни з місцевими чиновниками та оглянути сонячні опріснювальні системи, які фінансуються німецькою організацією.
Сьогодні Миколаїв відвідала голова МЗС Німеччини Анналена Бербок. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
"Разом з Миколаївським міським головою Олександром Сєнкевичем розповів очільниці МЗС Німеччини про поточну ситуацію у Миколаєві та області, безпековий стан, кількість пошкоджених обʼєктів цивільної інфраструктури та їх відновлення", - повідомив Кім.
Крім того, за словами голови ОВА, оглянули встановлені у рамках підписаного Меморандуму між компанією Boreal Light GmbH та Миколаївською міською радою, опріснювальні системи на сонячних панелях. На втілення проєкту німецька організація виділила 260 млн грн.
"Неймовірно вдячний за візит. Це демонструє щиру підтримку України міжнародною спільнотою", - резюмував Кім.
Міністри закордонних справ Німеччини та України відвідали Одесу24.02.24, 19:35 • 27424 перегляди