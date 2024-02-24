Міністри закордонних справ Німеччини та України відвідали Одесу
Київ • УНН
Міністри закордонних справ Німеччини та України під час спільної поїздки 24 лютого відвідали Одеський порт та Спасо-Преображенський собор, що постраждали від російських атак.
Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок у суботу, 24 лютого, разом із очільником українського МЗС Дмитром Кулебою прибули із візитом до Одеси. Про це пише УНН за посилання на DW.
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Зазаначається, що Анналена Бербок відвідала Одесу у супроводі українського колеги Дмитра Кулеба. Разом вони відвідали Одеський порт, який часто стає об'єктом для російських атак, а також Спасо-Преображенський собор, понівечений ударом рф .
Це вже шостий візит Бербок до України з початку повномасштабної війни.
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