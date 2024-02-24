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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Міністри закордонних справ Німеччини та України відвідали Одесу

Київ • УНН

 • 27423 перегляди

Міністри закордонних справ Німеччини та України під час спільної поїздки 24 лютого відвідали Одеський порт та Спасо-Преображенський собор, що постраждали від російських атак.

Міністри закордонних справ Німеччини та України відвідали Одесу

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок у суботу, 24 лютого, разом із очільником українського МЗС Дмитром Кулебою прибули із візитом до Одеси. Про це пише УНН за посилання на DW.

Деталі

Зазаначається, що Анналена Бербок відвідала Одесу у супроводі українського колеги Дмитра Кулеба. Разом вони відвідали Одеський порт, який часто стає об'єктом для російських атак, а також Спасо-Преображенський собор, понівечений ударом рф  .

Це вже шостий візит Бербок до України з початку повномасштабної війни.

Зеленський разом з фон дер Ляєн, Трюдо, де Кроо, Мелоні та вшанували пам'ять полеглих захисників 24.02.24, 14:50 • 100186 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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