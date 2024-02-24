Министры иностранных дел Германии и Украины посетили Одессу

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Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
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Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

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В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  169459 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

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Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
23.02.24  •  183992 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  198858 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  226023 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  219414 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  245154 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  265395 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  231221 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  234765 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министры иностранных дел Германии и Украины во время совместной поездки 24 февраля посетили Одесский порт и Спасо-Преображенский собор, пострадавшие от российских атак.

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Министры иностранных дел Германии и Украины посетили Одессу

ЕС хочет открыть в Киеве инновационный оборонный офис - фон дер Ляйен

ЕС планирует открыть инновационный оборонный офис в Киеве, чтобы интегрировать Украину в оборонные и промышленные программы ЕС.

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ЕС хочет открыть в Киеве инновационный оборонный офис - фон дер Ляйен

Тело Навального отдали матери

Тело российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в тюрьме, передали его матери.

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Тело Навального отдали матери

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Италия и Украина подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое закладывает прочный фундамент для долгосрочного партнерства в сфере безопасности и определяет сферы двустороннего сотрудничества, включая военную, финансовую и гуманитарную помощь.

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Закладывает прочные основы для партнерства: Зеленский о соглашении по безопасности с Италией

Зеленский и Мелони согласовали дальнейшие шаги в контексте итальянского председательства в G7

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Враг 11 раз ударил дронами-камикадзе по Никопольской громаде

Враг 11 раз нанес удары беспилотниками-камикадзе по Никополю и окрестным селам, повредив частные дома и хозяйственные постройки.

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Обнародованы неизвестные детали битвы за стратегический аэродром в Гостомелы - СМИ

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Обнародованы неизвестные детали битвы за стратегический аэродром в Гостомелы - СМИ

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Важный вклад в усиление нашей устойчивости - Зеленский о соглашении по безопасности с Канадой

Зеленский и премьер Канады обсудили предоставление Украине новых систем ПВО

Канада и Украина обсудили предоставление новых систем противовоздушной обороны и бронетехники в рамках долгосрочной военной помощи.

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Зеленский и премьер Канады обсудили предоставление Украине новых систем ПВО