Министры иностранных дел Германии и Украины посетили Одессу

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в субботу, 24 февраля, вместе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой прибыли с визитом в Одессу. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Отмечается, что Анналена Бербок посетила Одессу в сопровождении украинского коллеги Дмитрия Кулеба. Вместе они посетили Одесский порт, который часто становится объектом для российских атак, а также Спасо-Преображенский собор, изуродованный ударом рф .

Это уже шестой визит Бербок в Украину с начала полномасштабной войны.

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