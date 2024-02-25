Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Николаев: детали визита
Киев • УНН
Министр иностранных дел Германии Анналена Бурбок посетила Николаев, чтобы обсудить текущую ситуацию и убытки от войны с местными чиновниками и осмотреть солнечные опреснительные системы, которые финансируются немецкой организацией.
Сегодня Николаев посетила глава МИД Германии Анналена Бербок. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
"Вместе с Николаевским городским головой Александром Сенкевичем рассказал руководительнице МИД Германии о текущей ситуации в Николаеве и области, состоянии безопасности, количестве поврежденных объектов гражданской инфраструктуры и их восстановлении", - сообщил Ким
Кроме того, по словам председателя ОВА, осмотрели установленные в рамках подписанного Меморандума между компанией Boreal Light GmbH и Николаевским городским советом, опреснительные системы на солнечных панелях. На воплощение проекта немецкая организация выделила 260 млн грн.
"Невероятно благодарен за визит. Это демонстрирует искреннюю поддержку Украины международным сообществом", - резюмировал Ким.
Министры иностранных дел Германии и Украины посетили Одессу24 февраля 2024, 17:35 • 25478 просмотров
Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Николаев: детали визита
Министр иностранных дел Германии Анналена Бурбок посетила Николаев, чтобы обсудить текущую ситуацию и убытки от войны с местными чиновниками и осмотреть солнечные опреснительные системы, которые финансируются немецкой организацией.
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