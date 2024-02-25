Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Николаев: детали визита

Сегодня Николаев посетила глава МИД Германии Анналена Бербок. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

"Вместе с Николаевским городским головой Александром Сенкевичем рассказал руководительнице МИД Германии о текущей ситуации в Николаеве и области, состоянии безопасности, количестве поврежденных объектов гражданской инфраструктуры и их восстановлении", - сообщил Ким

Кроме того, по словам председателя ОВА, осмотрели установленные в рамках подписанного Меморандума между компанией Boreal Light GmbH и Николаевским городским советом, опреснительные системы на солнечных панелях. На воплощение проекта немецкая организация выделила 260 млн грн.

"Невероятно благодарен за визит. Это демонстрирует искреннюю поддержку Украины международным сообществом", - резюмировал Ким.

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