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Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Николаев: детали визита

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Николаев: детали визита

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 14:00  •  9482 просмотра

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бурбок посетила Николаев, чтобы обсудить текущую ситуацию и убытки от войны с местными чиновниками и осмотреть солнечные опреснительные системы, которые финансируются немецкой организацией.

Сегодня Николаев посетила глава МИД Германии Анналена Бербок. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

"Вместе с Николаевским городским головой Александром Сенкевичем рассказал руководительнице МИД Германии о текущей ситуации в Николаеве и области, состоянии безопасности, количестве поврежденных объектов гражданской инфраструктуры и их восстановлении", - сообщил Ким  

Кроме того, по словам председателя ОВА, осмотрели установленные в рамках подписанного Меморандума между компанией Boreal Light GmbH и Николаевским городским советом, опреснительные системы на солнечных панелях. На воплощение проекта немецкая организация выделила 260 млн грн.

"Невероятно благодарен за визит. Это демонстрирует искреннюю поддержку Украины международным сообществом", - резюмировал Ким.

Министры иностранных дел Германии и Украины посетили Одессу24 февраля 2024, 17:35 • 25478 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаПолитика
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок відвідала Миколаїв: деталі візиту
German Foreign Minister Annalena Burbock visits Mykolaiv: details of the visit
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Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Николаев: детали визита

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