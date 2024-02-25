Российский дрон следил за делегацией Анналена Бербок на Николаевщине
Киев • УНН
Визит министра иностранных дел Германии Аннелены Бурбок к системе водоснабжения в Николаеве, Украина, был прерван из-за того, что за ее делегацией был замечен российский разведывательный беспилотник.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок преждевременно прервала свой визит на водопровод в Николаеве из-за российского разведывательного дрона. Об этом пишет AFP со ссылкой на представителя МИД Германии, передает УНН. Глава МИД сейчас находится в Украине с награды второй годовщины российской агрессии.
Детали
По информации, замеченный на Николаевщине российский разведывательный беспилотник также пролетел над территорией водопровода. Отмечается, что такие беспилотники обычно сопровождаются прямым воздушным ударом. Дрон сначала следовал за колонной Бербок, но потом вернулся.
Членов делегации попросили быстро вернуться к бронетехнике. Говорили, что в этой ситуации самым безопасным вариантом было оставаться в движении. Через некоторое время после отправления колонны в Николаевской области действительно была воздушная тревога.
Дополнение
Бербок была с визитом в Николаеве, где объявила, что ее страна выделила еще €100 млн гуманитарной помощи, и назвала Николаев "символом непоколебимого народного сопротивления".
Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Николаев: детали визита25 февраля 2024, 14:00 • 20382 просмотра
Российский дрон следил за делегацией Анналена Бербок на Николаевщине
Визит министра иностранных дел Германии Аннелены Бурбок к системе водоснабжения в Николаеве, Украина, был прерван из-за того, что за ее делегацией был замечен российский разведывательный беспилотник.
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