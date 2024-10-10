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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ разоблачила пятерых злоумышленников, которые по заказу рф совершали диверсии в Украине

СБУ разоблачила пятерых злоумышленников, которые по заказу рф совершали диверсии в Украине

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 10:15  •  6106 просмотра

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Правоохранители задержали пятерых человек, которые по заказу РФ поджигали авто Сил обороны и объекты Укрзализныци. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители разоблачили еще пятерых приспешников рф, которые поджигали авто Сил обороны и объекты Укрзализныци в двух регионах Украины. Об этом заявили в Службе безопасности Украины, передает УНН.

Детали 

Фигуранты действовали по заказу российских спецслужб и были завербованы через Телеграмм-каналы, где искали «легких денег». Впрочем, обещанных средств они так и не дождались, а вместо заработка получили подозрение от украинских правоохранителей.

В частности, на Киевщине задержаны двое приспешников рф, которые подожгли релейный шкаф Укрзализныци.

Также в Одессе задержали  задержаны трое местных жителей, которые подожгли военный микроавтобус и сигнальное оборудование на железнодорожном пути в районе областного центра. Правоохранители задержали фигурантов во время подготовки к совершению следующего поджога.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Преступные действия двух одесских поджигателей дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины

- заявили в СБУ. 

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Дополнение

Отмечается, что один из задержанных на Киевщине - рецидивист с Луганщины, который ранее отбывал наказание за наркоторговлю и хулиганство.

К подрывной деятельности в пользу страны-агрессора он привлек 16-летнего сообщника - студента технического училища. В дальнейшем они готовились продолжить серию поджогов на железнодорожных объектах, чтобы нарушить логистику Сил обороны.

Напомним,

Служба безопасности задержала агента рф, который мобилизовался в ВСУ, чтобы корректировать удары россиян по украинской армии. Ему грозит пожизненное заключение.  

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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