СБУ разоблачила пятерых злоумышленников, которые по заказу рф совершали диверсии в Украине
Киев • УНН
Правоохранители задержали пятерых человек, которые по заказу РФ поджигали авто Сил обороны и объекты Укрзализныци. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Правоохранители разоблачили еще пятерых приспешников рф, которые поджигали авто Сил обороны и объекты Укрзализныци в двух регионах Украины. Об этом заявили в Службе безопасности Украины, передает УНН.
Детали
Фигуранты действовали по заказу российских спецслужб и были завербованы через Телеграмм-каналы, где искали «легких денег». Впрочем, обещанных средств они так и не дождались, а вместо заработка получили подозрение от украинских правоохранителей.
В частности, на Киевщине задержаны двое приспешников рф, которые подожгли релейный шкаф Укрзализныци.
Также в Одессе задержали задержаны трое местных жителей, которые подожгли военный микроавтобус и сигнальное оборудование на железнодорожном пути в районе областного центра. Правоохранители задержали фигурантов во время подготовки к совершению следующего поджога.
Сейчас следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Преступные действия двух одесских поджигателей дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Дополнение
Отмечается, что один из задержанных на Киевщине - рецидивист с Луганщины, который ранее отбывал наказание за наркоторговлю и хулиганство.
К подрывной деятельности в пользу страны-агрессора он привлек 16-летнего сообщника - студента технического училища. В дальнейшем они готовились продолжить серию поджогов на железнодорожных объектах, чтобы нарушить логистику Сил обороны.
Напомним,
Служба безопасности задержала агента рф, который мобилизовался в ВСУ, чтобы корректировать удары россиян по украинской армии. Ему грозит пожизненное заключение.