СБУ викрила п'ятьох зловмисників, які на замовлення рф скоювали диверсії в Україні

Правоохоронці викрили ще п’ятьох поплічників рф, які підпалювали авто Сил оборони та об’єкти Укрзалізниці у двох регіонах України. Про це заявили в Службі безпеки України, передає УНН.

Деталі

Фігуранти діяли на замовлення російських спецслужб і були завербовані через Телеграм-канали, де шукали "легких грошей". Утім, обіцяних коштів вони так і не дочекалися, а замість заробітку отримали підозру від українських правоохоронців.

Зокрема на Київщині затримано двох поплічників рф, які підпалили релейну шафу Укрзалізниці.

Також в Одесі затримали затримано трьох місцевих жителів, які підпалили військовий мікроавтобус та сигнальне обладнання на залізничній колії в районі обласного центру. Правоохоронці затримали фігурантів під час підготовки до вчинення наступного підпалу.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Злочинні дії двох одеських підпалювачів додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України - заявили в СБУ.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Доповнення

Зазначається, що один із затриманих на Київщині – рецидивіст з Луганщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю та хуліганство.

До підривної діяльності на користь країни-агресора він залучив 16-річного спільника – студента технічного училища. Надалі вони готувалися продовжити серію підпалів на залізничних об`єктах, щоб порушити логістику Сил оборони.

Нагадаємо

Служба безпеки затримала агента рф, який мобілізувався до ЗСУ, щоб коригувати удари росіян по українській армії. Йому загрожує довічне ув’язнення.