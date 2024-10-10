СБУ викрила п'ятьох зловмисників, які на замовлення рф скоювали диверсії в Україні
Київ • УНН
Правоохоронці затримали п'ятьох осіб, які на замовлення РФ підпалювали авто Сил оборони та об'єкти Укрзалізниці. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Правоохоронці викрили ще п’ятьох поплічників рф, які підпалювали авто Сил оборони та об’єкти Укрзалізниці у двох регіонах України. Про це заявили в Службі безпеки України, передає УНН.
Деталі
Фігуранти діяли на замовлення російських спецслужб і були завербовані через Телеграм-канали, де шукали "легких грошей". Утім, обіцяних коштів вони так і не дочекалися, а замість заробітку отримали підозру від українських правоохоронців.
Зокрема на Київщині затримано двох поплічників рф, які підпалили релейну шафу Укрзалізниці.
Також в Одесі затримали затримано трьох місцевих жителів, які підпалили військовий мікроавтобус та сигнальне обладнання на залізничній колії в районі обласного центру. Правоохоронці затримали фігурантів під час підготовки до вчинення наступного підпалу.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Злочинні дії двох одеських підпалювачів додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Доповнення
Зазначається, що один із затриманих на Київщині – рецидивіст з Луганщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю та хуліганство.
До підривної діяльності на користь країни-агресора він залучив 16-річного спільника – студента технічного училища. Надалі вони готувалися продовжити серію підпалів на залізничних об`єктах, щоб порушити логістику Сил оборони.
Нагадаємо
Служба безпеки затримала агента рф, який мобілізувався до ЗСУ, щоб коригувати удари росіян по українській армії. Йому загрожує довічне ув’язнення.