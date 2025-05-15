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СБУ проводит меры безопасности во Львове: будут проверять документы, автомобили и общественные помещения

Киев • УНН

 • 814 просмотра

Во Львове с 15 по 18 мая будут проходить контрразведывательные мероприятия с участием Нацполиции, Нацгвардии и Военной службы правопорядка. Возможны ограничения движения и проверки документов.

СБУ проводит меры безопасности во Львове: будут проверять документы, автомобили и общественные помещения

Во Львове в течение 15 – 18 мая будут проводиться мероприятия безопасности, к которым будет привлечена Национальная полиция, Военная служба правопорядка и Национальная гвардия. В городе могут быть ограничены некоторые маршруты, а у граждан выборочно будут проверять документы и вещи. Об этом сообщило управление СБУ во Львовской области передает УНН.

Детали

Служба безопасности проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории г. Львов, которые продлятся с 15 по 18 мая этого года. К ним привлечены Национальная полиция, Военная служба правопорядка и Национальная гвардия. Действия правоохранителей будут охватывать весь город

- говорится в сообщении.

Как добавили в СБУ, цель этих мероприятий – предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против Украины и повышение безопасности граждан в условиях полномасштабной войны. Поэтому во время мероприятий безопасности, выборочно у горожан могут проверять документы, вещи, авто и т.д.

Во время их (мероприятий - ред.) проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка

- отметили в Службе.

В то же время, как сообщается, помещения общего пользования могут проверяться на предмет выявления запрещенных предметов.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и советуют иметь с собой документы, удостоверяющие личность. Также в ведомстве отметили важность соблюдения режима комендантского часа.

Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан

- добавили в СБУ.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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