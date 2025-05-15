СБУ проводить безпекові заходи у Львові: перевірятимуть документи, авто і громадські приміщення
Київ • УНН
У Львові з 15 по 18 травня триватимуть контррозвідувальні заходи за участі Нацполіції, Нацгвардії та Військової служби правопорядку. Можливі обмеження руху та перевірки документів.
У Львові впродовж 15 – 18 травня проводитимуться безпекові заходи, до яких буде долучена Національна поліція, Військова служба правопорядку та Національна гвардія. У місті можуть бути обмежені деякі маршрути, а у громадян вибірково перевірятимуть документи та речі. Про це повідомило управління СБУ у Львівській області передає УНН.
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Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території м. Львів, які триватимуть з 15 по 18 травня цього року. До них долучені Національна поліція, Військова служба правопорядку та Національна гвардія. Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто
Як додали у СБУ, мета цих заходів – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти України та підвищення безпеки громадян в умовах повномасштабної війни. Тож під час безпекових заходів, вибірково у містян можуть перевіряти документи, речі, авто тощо.
Під час їх (заходів - ред.) проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка
Водночас як повідомляється, що приміщення загального користування можуть перевірятися на предмет виявлення заборонених предметів.
СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та радять мати з собою документи, що посвідчують особу. Також у відомстві наголосили на важливості дотримання режиму комендантської години.
Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян
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