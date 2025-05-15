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СБУ проводить безпекові заходи у Львові: перевірятимуть документи, авто і громадські приміщення

Київ • УНН

 • 834 перегляди

У Львові з 15 по 18 травня триватимуть контррозвідувальні заходи за участі Нацполіції, Нацгвардії та Військової служби правопорядку. Можливі обмеження руху та перевірки документів.

СБУ проводить безпекові заходи у Львові: перевірятимуть документи, авто і громадські приміщення

У Львові впродовж 15 – 18 травня проводитимуться безпекові заходи, до яких буде долучена Національна поліція, Військова служба правопорядку та Національна гвардія. У місті можуть бути обмежені деякі маршрути, а у громадян вибірково перевірятимуть документи та речі. Про це повідомило управління СБУ у Львівській області передає УНН.

Деталі

Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території м. Львів, які триватимуть з 15 по 18 травня цього року. До них долучені Національна поліція, Військова служба правопорядку та Національна гвардія. Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто

- ідеться у дописі.

Як додали у СБУ, мета цих заходів – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти України та підвищення безпеки громадян в умовах повномасштабної війни. Тож під час безпекових заходів, вибірково у містян можуть перевіряти документи, речі, авто тощо.

Під час їх (заходів - ред.) проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка

- зазначили в Службі.

Водночас як повідомляється, що приміщення загального користування можуть перевірятися на предмет виявлення заборонених предметів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та радять мати з собою документи, що посвідчують особу. Також у відомстві наголосили на важливості дотримання режиму комендантської години.

Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян

- додали в СБУ.

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