Правоохоронці протягом доби знешкодили 7 наркоугруповань, які діяли в різних регіонах України
Київ • УНН
СБУ та Нацполіція затримали 25 організаторів наркобізнесу, які продавали оптові партії психотропів. Правоохоронці ліквідували нарколабораторії та вилучили велику кількість наркотичних речовин.
Служба безпеки України та Національна поліція затримали 25 організаторів наркобізнесу, які продавали оптові партії важких психотропів в різних регіонах України. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.
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Служба безпеки та Національна поліція провели серію спецоперацій, за результатами яких у різних регіонах України затримано 25 організаторів наркобізнесу. Таким чином протягом доби правоохоронці нейтралізували 7 угруповань, що продавали оптові партії важких психотропів. Насамперед зловмисники "займалися" так званими "солями" (альфа-PVP), які викликають залежність уже після першого вживання, а їхня дія у 5 разів небезпечніша за інші види синтетичних психостимуляторів
Зокрема, у Житомирській області ліквідовано нарколабораторію, яка виготовляла психотропи у промислових масштабах. Ділки облаштували підпільний "цех" на території приватного домоволодіння у місті Звягель.
"Готовий "товар" фігуранти збували за допомогою спеціально створеного Телеграм-каналу, а доставку "замовлення" здійснювали через пошту. Правоохоронці затримали 4-х організаторів наркоторгівлі "на гарячому", коли вони відправили клієнтам нову партію психотропів на 4,5 млн гривень", - зазначили в СБУ.
У Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях затримано організаторів міжрегіонального наркоугруповання.
Для пошуку клієнтів ділки використовували тематичні інтернет-платформи і канали в месенджерах. А після одержання замовлень залишали "продукцію" для покупців у так званих "закладках"
У Черкасах ліквідовано дві нарколабораторії, які щомісяця виготовляли до 4 кг психотропів на продаж. За результатами комплексних заходів затримано трьох організаторів наркобізнесу.
У Харкові викрито ще один підпільний цех з виробництва мефедрону. Під час розслідування затримано трьох фігурантів, які продавали готову "продукцію" на території регіону. При обшуку у них вилучено майже пів тонни прекурсорів, 7 кг психотропів та лабораторне обладнання для виготовлення заборонених речовин.
У Львові викрито 6-х зловмисників, які контрабандою ввозили в Україну російські ліки з вмістом психотропів. Для реклами та збуту нелегального "імпорту" ділки створили Інтернет-сайт та кол-центр.
На Сумщині затримано трьох організаторів місцевих нарковиробництв, які щомісяця виготовляли щонайменше 20 кг психотропних речовин.
У Хмельницькій області ліквідовано ще один канал наркозбуту, який організували п’ятеро учасників місцевого злочинного угруповання.
За всіма фактами затриманим повідомлено про підозру:
чч. 2, 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);
ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);
ч. 2 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);
ч. 2 ст. 320 (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів).Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Поліція викрила організоване угруповання, учасники якого виготовляли та постачали психотропні речовини альфа-PVP, амфетамін та мефедрон у 15 регіонів держави.