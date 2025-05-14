Правоохоронці протягом доби знешкодили 7 наркоугруповань, які діяли в різних регіонах України

Служба безпеки України та Національна поліція затримали 25 організаторів наркобізнесу, які продавали оптові партії важких психотропів в різних регіонах України. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

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Служба безпеки та Національна поліція провели серію спецоперацій, за результатами яких у різних регіонах України затримано 25 організаторів наркобізнесу. Таким чином протягом доби правоохоронці нейтралізували 7 угруповань, що продавали оптові партії важких психотропів. Насамперед зловмисники "займалися" так званими "солями" (альфа-PVP), які викликають залежність уже після першого вживання, а їхня дія у 5 разів небезпечніша за інші види синтетичних психостимуляторів - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Житомирській області ліквідовано нарколабораторію, яка виготовляла психотропи у промислових масштабах. Ділки облаштували підпільний "цех" на території приватного домоволодіння у місті Звягель.

"Готовий "товар" фігуранти збували за допомогою спеціально створеного Телеграм-каналу, а доставку "замовлення" здійснювали через пошту. Правоохоронці затримали 4-х організаторів наркоторгівлі "на гарячому", коли вони відправили клієнтам нову партію психотропів на 4,5 млн гривень", - зазначили в СБУ.

У Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях затримано організаторів міжрегіонального наркоугруповання.

Для пошуку клієнтів ділки використовували тематичні інтернет-платформи і канали в месенджерах. А після одержання замовлень залишали "продукцію" для покупців у так званих "закладках" - додали в СБУ.

У Черкасах ліквідовано дві нарколабораторії, які щомісяця виготовляли до 4 кг психотропів на продаж. За результатами комплексних заходів затримано трьох організаторів наркобізнесу.

У Харкові викрито ще один підпільний цех з виробництва мефедрону. Під час розслідування затримано трьох фігурантів, які продавали готову "продукцію" на території регіону. При обшуку у них вилучено майже пів тонни прекурсорів, 7 кг психотропів та лабораторне обладнання для виготовлення заборонених речовин.

У Львові викрито 6-х зловмисників, які контрабандою ввозили в Україну російські ліки з вмістом психотропів. Для реклами та збуту нелегального "імпорту" ділки створили Інтернет-сайт та кол-центр.

На Сумщині затримано трьох організаторів місцевих нарковиробництв, які щомісяця виготовляли щонайменше 20 кг психотропних речовин.

У Хмельницькій області ліквідовано ще один канал наркозбуту, який організували п’ятеро учасників місцевого злочинного угруповання.

За всіма фактами затриманим повідомлено про підозру:

чч. 2, 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

ч. 2 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);

ч. 2 ст. 320 (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів).Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Поліція викрила організоване угруповання, учасники якого виготовляли та постачали психотропні речовини альфа-PVP, амфетамін та мефедрон у 15 регіонів держави.