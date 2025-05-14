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Правоохранители в течение суток обезвредили 7 наркогруппировок, которые действовали в разных регионах Украины

Киев • УНН

 • 262 просмотра

СБУ и Нацполиция задержали 25 организаторов наркобизнеса, которые продавали оптовые партии психотропов. Правоохранители ликвидировали нарколаборатории и изъяли большое количество наркотических веществ.

Правоохранители в течение суток обезвредили 7 наркогруппировок, которые действовали в разных регионах Украины

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали 25 организаторов наркобизнеса, которые продавали оптовые партии тяжелых психотропов в разных регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

Служба безопасности и Национальная полиция провели серию спецопераций, по результатам которых в разных регионах Украины задержаны 25 организаторов наркобизнеса. Таким образом в течение суток правоохранители нейтрализовали 7 группировок, продававших оптовые партии тяжелых психотропов. Прежде всего злоумышленники "занимались" так называемыми "солями" (альфа-PVP), которые вызывают зависимость уже после первого употребления, а их действие в 5 раз опаснее других видов синтетических психостимуляторов

- говорится в сообщении. 

В частности, в Житомирской области ликвидирована нарколаборатория, которая производила психотропы в промышленных масштабах. Дельцы обустроили подпольный "цех" на территории частного домовладения в городе Звягель.

"Готовый "товар" фигуранты сбывали с помощью специально созданного Телеграм-канала, а доставку "заказа" осуществляли через почту. Правоохранители задержали 4-х организаторов наркоторговли "с поличным", когда они отправили клиентам новую партию психотропов на 4,5 млн гривен", - отметили в СБУ.

В Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях задержаны организаторы межрегиональной наркогруппировки.

Для поиска клиентов дельцы использовали тематические интернет-платформы и каналы в мессенджерах. А после получения заказов оставляли "продукцию" для покупателей в так называемых "закладках"

- добавили в СБУ.

В Черкассах ликвидированы две нарколаборатории, которые ежемесячно производили до 4 кг психотропов на продажу. По результатам комплексных мероприятий задержаны трое организаторов наркобизнеса.

В Харькове разоблачен еще один подпольный цех по производству мефедрона. В ходе расследования задержаны трое фигурантов, которые продавали готовую "продукцию" на территории региона. При обыске у них изъято почти полтонны прекурсоров, 7 кг психотропов и лабораторное оборудование для изготовления запрещенных веществ.

Во Львове разоблачены 6 злоумышленников, которые контрабандой ввозили в Украину российские лекарства с содержанием психотропов. Для рекламы и сбыта нелегального "импорта" дельцы создали Интернет-сайт и колл-центр.

В Сумской области задержаны трое организаторов местных наркопроизводств, которые ежемесячно изготавливали не менее 20 кг психотропных веществ.

В Хмельницкой области ликвидирован еще один канал наркосбыта, который организовали пять участников местной преступной группировки.

По всем фактам задержанным сообщено о подозрении:

чч. 2, 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);

ч. 2 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);

ч. 2 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров);

ч. 2 ст. 320 (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров). Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним

Полиция разоблачила организованную группировку, участники которой изготавливали и поставляли психотропные вещества альфа-PVP, амфетамин и мефедрон в 15 регионов государства.

Павел Башинский

Павел Башинский

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