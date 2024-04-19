Сбитие Ту-22М3 рф: в ГУР заявили, что Силы безопасности еще будут "удивлять" рф

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что сегодняшняя удачная операция по сбитию российского бомбардировщика Ту-22М3 - это не все, что запланировано. Силы обороны Украины будут и дальше удивлять - в хорошем смысле для украинцев - противника. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Операция длилась более недели. В основе своей она повторяет в определенной степени приемы, которые были применены при уничтожении самолета стратегической разведки (А-50 - ред.) во время полета - это первая подобная успешная операция. Ту-22МЗ уничтожен, и враг не ожидал этого сказал Юсов.

Он выразил надежду, что после уничтожения Ту-22МЗ на некоторое время улучшится ситуация для Одесской области относительно рисков ракетных ударов.

"После уничтожения самолета А-50 и после сегодняшнего уничтожения Ту-22МЗ на некоторое время, по крайней мере, есть надежда, что для Одесской области в отношении рисков ракетных ударов ситуация улучшится", - указал он.

Но это, конечно, не все, что запланировано, и Силы безопасности и обороны будут и дальше удивлять в хорошем смысле для нас противника - заявил Юсов.

Дополнение

В результате операции ГУР во взаимодействии с Воздушными силами уничтожен бомбардировщик Ту-22МЗ, который сегодня запускал ракеты по Украине. Вражеский самолет удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский А-50.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что впервые зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ во взаимодействии с разведкой уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22.

В россии подтвердили гибель одного из пилотов сбитого бомбардировщика Ту-22М3.