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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Саудовская Аравия приобрела российскую военную технику на более чем 2 млрд евро

Саудовская Аравия приобрела российскую военную технику на более чем 2 млрд евро

Киев  •  УНН

 • 2482 просмотра

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Саудовская Аравия подписала контракт с террористической страной на поставку 39 комплексов "Панцирь-С1М" и другой военной техники. Первые поставки состоялись в 2023 году, после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Саудовская Аравия заключила соглашение на поставку российской военной техники, стоимость которой превышает 2 миллиарда евро. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Контракт, подписанный в 2021 году, предусматривал поставку 39 зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С1М", 10 мобильных командных пунктов, сотен ракет, транспортных средств и систем связи. Первые поставки этой техники состоялись в 2023 году, уже после начала российско-украинской войны. 

Отдельно в документах упоминается обсуждение потенциальных проектов с привлечением санкционных российских компаний. Среди них - строительство объектов технического обслуживания, учебного центра для работы с "Панцирями" в порту Джидда и завода по производству компонентов ПВО и боеприпасов. Однако подтверждения реализации этих проектов пока нет. 

Согласно информации, российское вооружение продолжают закупать другие страны, среди которых Китай, Индия, Алжир и Египет.

Италия и Саудовская Аравия заключили соглашение об энергетическом сотрудничестве15.01.25, 01:38 • 22258 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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