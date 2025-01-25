Саудовская Аравия приобрела российскую военную технику на более чем 2 млрд евро
Киев • УНН
Саудовская Аравия подписала контракт с террористической страной на поставку 39 комплексов "Панцирь-С1М" и другой военной техники. Первые поставки состоялись в 2023 году, после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Саудовская Аравия заключила соглашение на поставку российской военной техники, стоимость которой превышает 2 миллиарда евро. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
Контракт, подписанный в 2021 году, предусматривал поставку 39 зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С1М", 10 мобильных командных пунктов, сотен ракет, транспортных средств и систем связи. Первые поставки этой техники состоялись в 2023 году, уже после начала российско-украинской войны.
Отдельно в документах упоминается обсуждение потенциальных проектов с привлечением санкционных российских компаний. Среди них - строительство объектов технического обслуживания, учебного центра для работы с "Панцирями" в порту Джидда и завода по производству компонентов ПВО и боеприпасов. Однако подтверждения реализации этих проектов пока нет.
Согласно информации, российское вооружение продолжают закупать другие страны, среди которых Китай, Индия, Алжир и Египет.
Италия и Саудовская Аравия заключили соглашение об энергетическом сотрудничестве15.01.25, 01:38 • 22258 просмотров