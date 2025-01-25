Саудівська Аравія придбала російську військову техніку на понад 2 млрд євро

Саудівська Аравія уклала угоду на постачання російської військової техніки, вартість якої перевищує 2 мільярди євро. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

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Контракт, підписаний у 2021 році, передбачав постачання 39 зенітно-ракетних комплексів "Панцир-С1М", 10 мобільних командних пунктів, сотень ракет, транспортних засобів та систем зв’язку. Перші поставки цієї техніки відбулися у 2023 році, вже після початку російсько-української війни.

Окремо в документах згадується обговорення потенційних проектів із залученням санкційних російських компаній. Серед них – будівництво об’єктів технічного обслуговування, навчального центру для роботи з "Панцирями" в порту Джидда та заводу з виробництва компонентів ППО та боєприпасів. Однак підтвердження реалізації цих проектів наразі немає.

Згідно з інформацією, російське озброєння продовжують закуповувати інші країни, серед яких Китай, Індія, Алжир та Єгипет.

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