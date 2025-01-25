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Саудівська Аравія придбала російську військову техніку на понад 2 млрд євро

Саудівська Аравія придбала російську військову техніку на понад 2 млрд євро

Київ • УНН

 • 32747 перегляди

Саудівська Аравія підписала контракт з терористичною країною на постачання 39 комплексів "Панцир-С1М" та іншої військової техніки. Перші поставки відбулися у 2023 році, після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Саудівська Аравія уклала угоду на постачання російської військової техніки, вартість якої перевищує 2 мільярди євро. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

Контракт, підписаний у 2021 році, передбачав постачання 39 зенітно-ракетних комплексів "Панцир-С1М", 10 мобільних командних пунктів, сотень ракет, транспортних засобів та систем зв’язку. Перші поставки цієї техніки відбулися у 2023 році, вже після початку російсько-української війни. 

Окремо в документах згадується обговорення потенційних проектів із залученням санкційних російських компаній. Серед них – будівництво об’єктів технічного обслуговування, навчального центру для роботи з "Панцирями" в порту Джидда та заводу з виробництва компонентів ППО та боєприпасів. Однак підтвердження реалізації цих проектів наразі немає. 

Згідно з інформацією, російське озброєння продовжують закуповувати інші країни, серед яких Китай, Індія, Алжир та Єгипет.

Італія і Саудівська Аравія уклали угоду про енергетичну співпрацю15.01.25, 01:38 • 23390 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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