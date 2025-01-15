Італія і Саудівська Аравія уклали угоду про енергетичну співпрацю

Італія і Саудівська Аравія підписали угоду про посилення енергетичної співпраці, зокрема щодо можливого постачання водню саудівського виробництва до Європи. Про це заявив міністр енергетики Італії Джільберто Пікетто Фратінповідомляє Reuters, пише УНН.

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Міністр поінформував, що меморандум про взаєморозуміння, який діятиме впродовж п’яти років, був підписаний ним та його саудівським колегою принцом Абдул-Азізом ібн Салман Аль Саудом під час зустрічі у Ер-Ріяді.

Угода зосереджена на відновлюваних джерелах енергії, скороченні викидів метану, енергетичних взаємозв’язках, відновлювальних та низькоемісійних водні та аміаку, а також системах уловлювання та зберігання вуглецю.

Глава італійського Міненергетики припустив, що Італія може стати "точкою входу" у Європу відновлюваних водню та аміаку, які виробляються у Саудівській Аравії. За його словами, це було б "набагато ближче, більш конкурентоспроможне і стратегічне рішення, аніж інші альтернативи у Північному морі".

Нагадаємо

У листопаді минулого року Ер-Ріяд відмовився від амбітного оборонного договору з США в обмін на нормалізацію відносин з Ізраїлем. Замість цього Саудівська Аравія наполягає на скромнішій угоді про військову співпрацю.