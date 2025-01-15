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Італія і Саудівська Аравія уклали угоду про енергетичну співпрацю

Італія і Саудівська Аравія уклали угоду про енергетичну співпрацю

Київ • УНН

 • 23390 перегляди

Італія підписала п'ятирічний меморандум про енергетичну співпрацю з Саудівською Аравією. Угода передбачає можливість постачання саудівського водню до Європи через Італію як транзитний хаб.

Італія і Саудівська Аравія підписали угоду про посилення енергетичної співпраці, зокрема щодо можливого постачання водню саудівського виробництва до Європи. Про це заявив міністр енергетики Італії Джільберто Пікетто Фратінповідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Міністр поінформував, що меморандум про взаєморозуміння, який діятиме впродовж п’яти років, був підписаний ним та його саудівським колегою принцом Абдул-Азізом ібн Салман Аль Саудом під час зустрічі у Ер-Ріяді.

Угода зосереджена на відновлюваних джерелах енергії, скороченні викидів метану, енергетичних взаємозв’язках, відновлювальних та низькоемісійних водні та аміаку, а також системах уловлювання та зберігання вуглецю.

Глава італійського Міненергетики припустив, що Італія може стати "точкою входу" у Європу відновлюваних водню та аміаку, які виробляються у Саудівській Аравії. За його словами, це було б "набагато ближче, більш конкурентоспроможне і стратегічне рішення, аніж інші альтернативи у Північному морі".

Нагадаємо

У листопаді минулого року Ер-Ріяд відмовився від амбітного оборонного договору з США в обмін на нормалізацію відносин з Ізраїлем. Замість цього Саудівська Аравія наполягає на скромнішій угоді про військову співпрацю.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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