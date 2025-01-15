Италия и Саудовская Аравия заключили соглашение об энергетическом сотрудничестве

Италия и Саудовская Аравия подписали соглашение об усилении энергетического сотрудничества, в частности относительно возможных поставок водорода саудовского производства в Европу. Об этом заявил министр энергетики Италии Джильберто Пикетто Фратин, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Министр проинформировал, что меморандум о взаимопонимании, который будет действовать в течение пяти лет, был подписан им и его саудовским коллегой принцем Абдул-Азизом ибн Салман Аль Саудом во время встречи в Эр-Рияде.

Соглашение сосредоточено на возобновляемых источниках энергии, сокращении выбросов метана, энергетических взаимосвязях, возобновляемых и низкоэмиссионных водороде и аммиаке, а также системах улавливания и хранения углерода.

Глава итальянского Минэнергетики предположил, что Италия может стать "точкой входа" в Европу возобновляемых водорода и аммиака, которые производятся в Саудовской Аравии. По его словам, это было бы "гораздо ближе, более конкурентоспособное и стратегическое решение, чем другие альтернативы в Северном море".

Напомним

В ноябре прошлого года Эр-Рияд отказался от амбициозного оборонного договора с США в обмен на нормализацию отношений с Израилем. Вместо этого Саудовская Аравия настаивает на более скромном соглашении о военном сотрудничестве.