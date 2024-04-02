САП заявила о разоблачении организованной группы во главе с экс-советником Офиса Президента: чего касается дело

САП и НАБУ разоблачили организованную группу "во главе с бывшим советником Офиса Президента Украины", сообщили в САП и НАБУ во вторник, пишет УНН.

Детали

"САП и НАБУ разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником Офиса Президента Украины", - сообщили в САП в Telegram.

Как указали в САП, "под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ разоблачили организованную группу, деятельность которой привела к завладению 94,8 млн грн при закупке трансформаторов во время военного положения". Как сообщили в САП, "следствием установлено, что организованная группа была создана в 2021 году с целью контроля за денежными средствами АО "Укрзализныця".

"НАБУ и САП разоблачили организованную группу на АО "Укрзализныця", которая завладела 94,7 млн грн на закупках трансформаторов по завышенным ценам", - добавили в НАБУ в Telegram.

"В течение июня - декабря 2022 года руководитель ОГ через подконтрольных должностных лиц АО "Укрзализныця" обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов. Поставка трансформаторов происходила по завышенной стоимости. В качестве основания для отклонения предложений других участников закупки со значительно более выгодными ценовыми условиями использовано письмо "Об угрозах государственной безопасности". При этом руководитель ОГ умышленно проигнорировал гражданство контроллера компании, которая "выиграла" тендер, и его связи с рф", - сообщили в САП.

Как отметили в САП, "установлено, что сами трансформаторы закупались через фирму-прокладку у производителя, которым частично владели юридические лица из рф, и перепродавались УЗ по вдвое завышенной цене".

По данным НАБУ, "важно, что компанию-победителя контролирует гражданин Республики Беларусь, который имеет связи с рф. Этот "победитель" через зарегистрированную в Болгарии контролируемую фирму-прокладку закупил трансформаторы у производителя в Узбекистане и перепродал УЗ по цене, искусственно увеличенной почти вдвое".

Как следствие, "Укрзализныця" понесла убытки на сумму 94,8 млн грн, которыми завладели участники преступления, отметили в прокуратуре.

В НАБУ сообщили, что "благодаря действиям детективов и прокуроров суд наложил арест на 53 млн грн на банковских счетах компании-поставщика".

"Сейчас задержаны лидер, соорганизатор и два участника организованной группы", - указали в САП.

Предварительная правовая квалификация: ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

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