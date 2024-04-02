САП заявила о разоблачении организованной группы во главе с экс-советником Офиса Президента: чего касается дело

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrainskie-zheleznie-dorogiУкраинские железные дороги
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
uzbekistanУзбекистан
telegramТелеграмма
bolgariyaБолгария
Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  304 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  112120 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  111629 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  115400 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  159811 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  106475 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  228791 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192804 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191577 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  434269 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Новости по теме
САП заявила о разоблачении организованной группы во главе с экс-советником Офиса Президента: чего касается дело

САП заявила о разоблачении организованной группы во главе с экс-советником Офиса Президента: чего касается дело

  •  13938 просмотра
Польские протестующие возобновили блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув"

Польские протестующие возобновили блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув"

  •  16638 просмотра
В Севастополе ночью раздавались взрывы: часть города была без света

В Севастополе ночью раздавались взрывы: часть города была без света

  •  18118 просмотра
В Днепре сделали первую трансплантацию почки 15-летней девочке

В Днепре сделали первую трансплантацию почки 15-летней девочке

  •  16745 просмотра
Блинкен сегодня в Париже: проведет переговоры с Макроном по поддержке Украины

Блинкен сегодня в Париже: проведет переговоры с Макроном по поддержке Украины

  •  20242 просмотра
Федоров: в Украине активно работают над разработкой РЭБ

Федоров: в Украине активно работают над разработкой РЭБ

  •  15551 просмотра
В запорожских плавнях бушевал масштабный пожар

В запорожских плавнях бушевал масштабный пожар

  •  15846 просмотра
"Гаванский синдром": Белый дом выступил с комментарием

"Гаванский синдром": Белый дом выступил с комментарием

  •  16534 просмотра
Умер последний выживший с корабля, затонувшего после бомбардировки Перл-Харбора

Умер последний выживший с корабля, затонувшего после бомбардировки Перл-Харбора

  •  14421 просмотра
Еще одного ребенка вернули с временно оккупированных территорий

Еще одного ребенка вернули с временно оккупированных территорий

  •  16796 просмотра

Популярные

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

  •  106170 просмотра
Румыния прекратила финансовую поддержку украинских беженцев

Румыния прекратила финансовую поддержку украинских беженцев

  •  96272 просмотра
В Черном море в результате военных действий за месяц погибли десятки дельфинов

В Черном море в результате военных действий за месяц погибли десятки дельфинов

  •  75864 просмотра
В Днепре прогремела серия взрывов

В Днепре прогремела серия взрывов

  •  70078 просмотра
Молдова начинает покупать американский сжиженный природный газ

Молдова начинает покупать американский сжиженный природный газ

  •  62406 просмотра

Публикации

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

  •  106170 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

  •  159811 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  434269 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  406802 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  760279 просмотра

САП заявила о разоблачении организованной группы во главе с экс-советником Офиса Президента: чего касается дело

САП и НАБУ разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником Офиса Президента, которая присвоила 94,8 млн грн при закупке трансформаторов в условиях военного положения.

Экономика •   •  13938 просмотра
САП заявила о разоблачении организованной группы во главе с экс-советником Офиса Президента: чего касается дело

Польские протестующие возобновили блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув"

Польские протестующие возобновили блокирование движения для грузовиков на пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" на польско-украинской границе, что потенциально затрудняет движение в обоих направлениях.

Общество •   •  16638 просмотра
Польские протестующие возобновили блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув"

В Севастополе ночью раздавались взрывы: часть города была без света

Ночью в оккупированном Севастополе произошли два взрыва, повлекшие обесточивание части города.

Общество •   •  18118 просмотра
В Севастополе ночью раздавались взрывы: часть города была без света

В Днепре сделали первую трансплантацию почки 15-летней девочке

В Днепре провели первую трансплантацию почки 15-летней девочке от ее матери после 7-часовой операции с участием 30 врачей.

Общество •   •  16745 просмотра
В Днепре сделали первую трансплантацию почки 15-летней девочке

Блинкен сегодня в Париже: проведет переговоры с Макроном по поддержке Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен находится в Париже, где проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о поддержке Украины в войне, которую против Украины развязала Россия.

Война •   •  20242 просмотра
Блинкен сегодня в Париже: проведет переговоры с Макроном по поддержке Украины

Федоров: в Украине активно работают над разработкой РЭБ

Украина активно развивает средства радиоэлектронной борьбы, в том числе специальные антенны для беспилотников для противодействия вражеским помехам, в рамках усилий по созданию собственной системы радиоэлектронной борьбы.

Война •   •  15551 просмотра
Федоров: в Украине активно работают над разработкой РЭБ

В запорожских плавнях бушевал масштабный пожар

Масштабный пожар бушевал в плавневой зоне реки Днепр в Запорожье, повредив 9,2 га окружающей среды. Спасатели использовали моторные лодки и снегоболотоход, чтобы добраться до места пожара и потушить пламя.

Общество •   •  15846 просмотра
В запорожских плавнях бушевал масштабный пожар

"Гаванский синдром": Белый дом выступил с комментарием

Пресс-секретарь Белого дома прокомментировала расследование медиа о "гаванском синдроме".

политика •   •  16534 просмотра
"Гаванский синдром": Белый дом выступил с комментарием

Умер последний выживший с корабля, затонувшего после бомбардировки Перл-Харбора

Лу Контер, последний выживший член экипажа линкора USS Arizona, который взорвался и затонул во время японской атаки на Перл-Харбор в 1941 году, умер в возрасте 102 лет.

Новости Мира •   •  14421 просмотра
Умер последний выживший с корабля, затонувшего после бомбардировки Перл-Харбора

Еще одного ребенка вернули с временно оккупированных территорий

17-летний парень, который два года жил под российской оккупацией и опасался принуждения к военной службе против Украины, вернулся с временно оккупированных территорий домой к своей семье в безопасное место.

Общество •   •  16796 просмотра
Еще одного ребенка вернули с временно оккупированных территорий