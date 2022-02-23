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Санкции ЕС против России опубликуют ближе к вечеру - СМИ

Киев • УНН

 • 158398 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Послы стран Евросоюза дали зеленый свет новым санкциям против России за признание так называемых “ДНР” и “ЛНР”, их опубликуют сегодня. Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, пишет УНН.

Цитата:

“Послы ЕС дали зеленый свет санкциям против России. Будут опубликованы в официальном журнале ЕС ближе к вечеру”, — написал журналист.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

В частности канцлер Олаф Шольц заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода “Северный поток-2” для поставки российского газа в ФРГ на фоне признания Россией “независимыми” так называемых “Л/ДНР”.

Кроме того, президент США Джо Байден объявил накануне о решении ввести первый пакет санкций против России. Они будут касаться суверенного долга, двух банков и российских элит.

Страны Европейского Союза 22 февраля также договорились о ряде санкций против России.

По данным СМИ, в список вошел 351 депутат Госдумы - все лица, которые инициировали процесс признания Россией "независимости" формирований, а также 24 физических и 3 юридических (банки "Россия", ВЭБ и Промсвязьбанк).

Кроме того, в европейский санкционный список наряду с военными и чиновниками якобы попали российские пропагандисты.

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