Байден оголосив про перший пакет санкцій проти РФ: стосуватимуться суверенного боргу, двох банків та російських еліт

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент США Джо Байден оголосив про рішення ввести перший пакет санкцій проти Росії. Вони стосуватимуться суверенного боргу, двох банків та російських еліт. Про це він повідомив під час звернення щодо РФ та України, передає кореспондент УНН.