Байден оголосив про перший пакет санкцій проти РФ: стосуватимуться суверенного боргу, двох банків та російських еліт
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент США Джо Байден оголосив про рішення ввести перший пакет санкцій проти Росії. Вони стосуватимуться суверенного боргу, двох банків та російських еліт. Про це він повідомив під час звернення щодо РФ та України, передає кореспондент УНН.
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“Хочу сказати про ті санкції, які ми будемо застосовувати. Це більше ніж те, що говорять наші партнери. Ми готові йти далі з цими санкціями, оскільки Росія зробила кроки проти України. Сьогодні я хочу оголосити, про перший пакет санкцій у відповідь на дію Росії”, — сказав Байден.
Деталі
За його словами, санкції будуть введенні проти суверенного боргу Росії.
“Це значить, що Росія не зможе запозичувати на міжнародних ринках, не зможе торгувати новими держоблігаціями на ринках. Уже выд завтра і на потім ми запроваджуємо санкції проти російських еліт та їхніх родин”, — розповів Байден.
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Також за його словами під санкції потраплять два найбільші фінансові інститути - WAB і Military Bank.
Контекст
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій з підтримки миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення глави Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.
Зокрема, канцлер Олаф Шольц раніше сьогодні заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так звані "Л/ДНР".