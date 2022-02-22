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Байден объявил о первом пакете санкций против РФ: будут касаться суверенного долга, двух банков и российских элит

Киев • УНН

 • 270812 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент США Джо Байден объявил о решении ввести первый пакет санкций против России. Они будут касаться суверенного долга, двух банков и российских элит. Об этом он сообщил во время обращения в отношении РФ и Украины, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Хочу сказать о тех санкциях, которые мы будем применять. Это больше чем то, что говорят наши партнеры. Мы готовы идти дальше с этими санкциями, поскольку Россия сделала шаги против Украины. Сегодня я хочу объявить, о первом пакете санкций в ответ на действие России”, — сказал Байден.

Детали

По его словам, санкции будут введены против суверенного долга России.

“Это значит, что Россия не сможет заимствовать на международных рынках, не сможет торговать новыми гособлигациями на рынках. Уже завтра и на потом мы вводим санкции против российских элит и их семей”, — рассказал Байден.

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Также по его словам под санкции попадут два крупнейших финансовых института - WAB и Military Bank.

Контекст

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

В частности, канцлер Олаф Шольц ранее сегодня заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода "Северный поток-2" для поставок российского газа в ФРГ на фоне признания Россией "независимыми" так называемые "Л/ДНР".

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