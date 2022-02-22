В Євросоюзі домовилися щодо пакету санкцій проти Росії. Під обмеження потрапить 351 депутат Держдуми
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Країни Європейського союзу домовилися щодо пакету санкцій проти Росії. Про це у своєму Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, пише УНН.
Цитата
"Боррель (верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки — ред.) підтверджує кількість осіб/організацій, які підпали під санкції: 351 член Думи і 27 чиновників, організацій і командирів", — написав Йозвяк.
Доповнення
Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС і його партнери відреагують єдністю, твердістю і рішучістю на знак солідарності з Україною.
Контекст
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій з підтримки миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення глави Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.
Зокрема, канцлер Олаф Шольц раніше сьогодні заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так звані "Л/ДНР".