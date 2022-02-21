После признания "Л/ДНР" Путин поручил ввод войск на оккупированный Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. После объявления Путина о поддержке независимости Л/ДНР он заявил о вводе российских войск на территорию Донбасса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указы президента России.
Детали
Согласно опубликованным документам, российские войска будут официально переведены в оккупированные территории для "функций по поддержанию мира" на Донбассе.
Об этом говорится в документах об объявлении о независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой Республик.
Добавим
Россия готова "показать" Украине "настоящую декоммунизацию". Об этом президент РФ Владимир Путин заявилво время экстренного обращения в понедельник
Напомним
Президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ЛНВ" и "ДНР".