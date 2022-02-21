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15 марта, 19:03 • 90961 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 124896 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114636 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108970 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100045 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 95549 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83541 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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После признания "Л/ДНР" Путин поручил ввод войск на оккупированный Донбасс

После признания "Л/ДНР" Путин поручил ввод войск на оккупированный Донбасс

Киев • УНН

 • 290407 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. После объявления Путина о поддержке независимости Л/ДНР он заявил о вводе российских войск на территорию Донбасса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указы президента России.

Детали

Согласно опубликованным документам, российские войска будут официально переведены в оккупированные территории для "функций по поддержанию мира" на Донбассе.

Об этом говорится в документах об объявлении о независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой Республик.

Добавим

Россия готова "показать" Украине "настоящую декоммунизацию". Об этом президент РФ Владимир Путин заявилво время экстренного обращения в понедельник

Напомним

Президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ЛНВ" и "ДНР".

Украинские Национальные Новости

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