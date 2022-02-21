Путін визнав незалежність "Л/ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР", передає УНН.
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“Вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення негайно визнати незалежність та суверенітет ДНР та ЛНР. Прошу федеральні збори Російської Федерації підтримати це рішення, а потім ратифікувати договір про дружбу та взаємодопомогу з обома республіками. Два ці догументи будуть підготовлені та підписані найближчим часом”, — сказав він.
Раніше
Ватажки бойовиків Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати “незалежність” так званих “ДНР” та “ЛНР”.
Також ватажки бойовиків Пушилін та Пасічник просять включити пункт “про взаємодію в оборонній сфері до договору про співпрацю з Росією”.
Пізніше Путін заявив, що Радбез Російської Федерації на засіданні сьогодні має “визначити подальші кроки” щодо питання “визнання” так званих “ДНР” та “ЛНР”.
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Контекст
Минулого місяця депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли до Державної думи РФ проект постанови звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані “Л/ДНР”.
У вівторок, 15 лютого, його у Держдумі РФ підтримали.
Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у разі офіційного визнання так званих “ДНР” та “ЛНР” Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей.
Раніше в Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін “прийняв до уваги” звернення Держдуми РФ про визнання так званих “ДНР” та “ЛНР”. Водночас воно “не корелює з Мінськими угодами”.
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