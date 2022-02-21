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Міжнародна спільнота матиме повне право вводити санкції проти Росії у разі визнання "Л/ДНР" – Резніков

Міжнародна спільнота матиме повне право вводити санкції проти Росії у разі визнання "Л/ДНР" – Резніков

Київ • УНН

 • 111779 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. У разі офіційного визнання Росією так званих "ДНР" та "ЛНР" міжнародна спільнота матиме повне право запроваджувати жорсткі санкції. Про це сьогодні заявив міністр оборони Олексій Резніков на брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Якщо вони завтра або післязавтра визнають оці терористичні угруповання, вони прямо порушать територіальну цілісність та суверенітет України, і це вже буде порушенням норм міжнародного права. І це буде означати, що по суті є pretext (з англ. – "привід") для потенційного вторгнення через якесь там введення якихось там миротворців чи чогось такого", - сказав міністр.

"Я переконаний, що тоді міжнародна спільнота, яка переконливо стверджує, що буде вводити жорсткий санкційний режим, вже буде мати на це повне право", - додав він.

Деталі

Міністр зауважив, що можливе визнання цих террористичних організацій буде точно означати, що Російська Федерація прямо порушує територіальну цілісність та суверенітет України.

Водночас він зауважив, що сам факт їхнього визнання ще не означатиме, що "буде введення військ" РФ в Україну.

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