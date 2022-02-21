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Международное сообщество будет иметь полное право вводить санкции против России в случае признания "Л/ДНР" – Резников

Киев • УНН

 • 111776 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В случае официального признания Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" международное сообщество будет иметь полное право вводить жесткие санкции. Об этом сегодня заявил министр обороны Алексей Резников на брифинге, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Если они завтра или послезавтра признают эти террористические группировки, они прямо нарушают территориальную целостность и суверенитет Украины, и это уже будет нарушением норм международного права. И это будет означать, что по сути есть pretext (с англ. - "повод") для потенциального вторжения из-за какого-то там введения каких-то там миротворцев или чего-то такого", - сказал министр.

"Я убежден, что тогда международное сообщество, которое убедительно утверждает, что будет вводить жесткий санкционный режим, уже будет иметь на это полное право", - добавил он.

Детали

Министр отметил, что возможное признание этих террористичних организаций будет точно означать, что Российская Федерация прямо нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины.

В то же время он заметил, что сам факт их признания еще не будет означать, что "будет ввод войск" РФ в Украину.

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