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Резніков про обстріли на Донбасі: на озброєнні бойовиків стоять мавпи з гранатами

Резніков про обстріли на Донбасі: на озброєнні бойовиків стоять мавпи з гранатами

Київ • УНН

 • 182305 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. На озброєнні проросійських найманців стоять мавпи з гранатами, адже вони пошкодили інфраструктуру, яка їх самих забезпечувала водою. Проо це заявив міністр оборони Олексій Резніков на брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.

Цитата

"З 17 лютого відбувається загострення в зоні Операції об'єднаних сил. За останні дні окупанти під час обстрілів пошкодили чотири навчальних заклади і п'ять об'єктів цивільної інфраструктури. Зверніть увагу, що у них на озброєнні в тому числі стоять мавпи з гранатами, тому що, пошкоджуючи наші об'єкти інфраструктури, наприклад трансформатори які забезпечують підкачку тиску води, вони в такий спосіб позбавили забезпечення водою і тимчасово окуповані території", - сказав Резніков.

Деталі

Зі слів міністра, Україна відновить інфраструктуру і забезпечить водою мирне населення України, яке живе на підконтрольній уряду території України.

"Але питання – яку воду будуть споживати наші громадяни, які сьогодні перебувають у заручниках?" - додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російські підрозділи біля України на сьогодні нараховують 147 тис. осіб, відведення ми не бачимо - Резніков

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