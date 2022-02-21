Резніков про обстріли на Донбасі: на озброєнні бойовиків стоять мавпи з гранатами
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. На озброєнні проросійських найманців стоять мавпи з гранатами, адже вони пошкодили інфраструктуру, яка їх самих забезпечувала водою. Проо це заявив міністр оборони Олексій Резніков на брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.
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"З 17 лютого відбувається загострення в зоні Операції об'єднаних сил. За останні дні окупанти під час обстрілів пошкодили чотири навчальних заклади і п'ять об'єктів цивільної інфраструктури. Зверніть увагу, що у них на озброєнні в тому числі стоять мавпи з гранатами, тому що, пошкоджуючи наші об'єкти інфраструктури, наприклад трансформатори які забезпечують підкачку тиску води, вони в такий спосіб позбавили забезпечення водою і тимчасово окуповані території", - сказав Резніков.
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Зі слів міністра, Україна відновить інфраструктуру і забезпечить водою мирне населення України, яке живе на підконтрольній уряду території України.
"Але питання – яку воду будуть споживати наші громадяни, які сьогодні перебувають у заручниках?" - додав він.
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