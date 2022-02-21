Резников об обстрелах на Донбассе: на вооружении боевиков стоят обезьяны с гранатами
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. На вооружении пророссийских наемников стоят обезьяны с гранатами, ведь они повредили инфраструктуру, которая их самих обеспечивала водой. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на брифинге в понедельник, передает корреспондент УНН.
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"С 17 февраля происходит обострение в зоне Операции объединенных сил. За последние дни оккупанты во время обстрелов повредили четыре учебных заведения и пять объектов гражданской инфраструктуры. Обратите внимание, что у них на вооружении в том числе стоят обезьяны с гранатами, потому что, повреждая наши объекты инфраструктуры, например трансформаторы которые обеспечивают подкачку давления воды, они таким образом лишили обеспечения водой и временно оккупированные территории", - сказал Резников.
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Со слов министра, Украина восстановит инфраструктуру и обеспечит водой мирное население Украины, которое живет на подконтрольной правительству территории Украины.
"Но вопрос - какую воду будут потреблять наши граждане, которые сегодня находятся в заложниках?" - добавил он.
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