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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Держсекретар США про можливе "визнання Л/ДНР" Кремлем: відповідь буде швидкою та рішучою

Держсекретар США про можливе "визнання Л/ДНР" Кремлем: відповідь буде швидкою та рішучою

Київ • УНН

 • 20391 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Схвалення Кремлем постанови російської Держдуми про "визнання Л/ДНР" буде рівносильним повній відмові російського уряду від своїх зобов'язань за Мінськими угодами і призведе до швидкої та рішучої відповіді США та партнерів. Про це йдеться у заяві Держсекретаря США Ентоні Блінкена, опублікованій у середу Держдепом, пише УНН.

Цитата:

“Російська Дума заявила, що планує направити президенту Путіну звернення про визнання так званих "Донецької" та "Луганської народних республік" "незалежними“. Для ясності: схвалення Кремлем цього звернення буде рівносильним повній відмові російського уряду від своїх зобов’язань щодо Мінських угод, які визначають процес повної політичної, соціальної та економічної реінтеграції тих частин Донбасу, які контролюються російськими силами та політичними маріонетками з 2014 року”, — сказано у заяві.

Деталі

За словами Блінкена, схвалення згаданої резолюції ще більше підірве суверенітет і територіальну цілісність України, стане грубим порушенням міжнародного права, поставить під сумнів заявлене Росією зобов’язання продовжувати дипломатичні зусилля для досягнення мирного вирішення цієї кризи і “неминуче призведе до швидкої і рішучої відповіді з боку США у координації з нашими союзниками та партнерами”.

Контекст

Минулого місяця депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли до Державної думи РФ проект постанови звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані “Л/ДНР”.

У вівторок, 15 лютого, його у Держдумі РФ підтримали.

Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у разі офіційного визнання так званих “ДНР” та “ЛНР” Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей.

Раніше сьогодні в Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін “прийняв до уваги” звернення Держдуми РФ про визнання так званих “ДНР” та “ЛНР”. Водночас воно “не корелює з Мінськими угодами”.

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