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Госсекретарь США о возможном "признании Л/ДНР" Кремлем: ответ будет быстрым и решительным

Киев • УНН

 • 20374 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Одобрение Кремлем постановления российской Госдумы о "признании Л/ДНР" будет равносильно полному отказу российского правительства от своих обязательств по Минским соглашениям и приведет к быстрому и решительному ответу США и партнеров. Об этом говорится в заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном в среду Госдепом, пишет УНН.

Цитата:

“Российская Дума заявила, что планирует направить президенту Путину обращение о признании так называемых "Донецкой" и "Луганской народных республик" "независимыми". Для ясности: одобрение Кремлем этого обращения будет равносильно полному отказу российского правительства от своих обязательств по Минским соглашениям, которые определяют процесс полной политической, социальной и экономической реинтеграции тех частей Донбасса, которые контролируются российскими силами и политическими марионетками с 2014 года”, — сказано в заявлении.

Детали

По словам Блинкена, принятие упомянутой резолюции еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины, станет грубым нарушением международного права, поставит под сомнение заявленные Россией обязательства продолжать дипломатические усилия для достижения мирного разрешения этого кризиса и “неизбежно приведет к быстрому и решительному ответу со стороны США в координации с нашими союзниками и партнерами”.

Контекст

В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые “Л/ДНР”.

Во вторник, 15 февраля, его в Госдуме РФ поддержали.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в случае официального признания так называемых “ДНР” и “ЛНР” Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей.

Ранее сегодня в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин “принял к сведению” обращение Госдумы РФ о признании так называемых “ДНР” и “ЛНР”. В то же время оно “не коррелирует с Минскими соглашениями”.

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