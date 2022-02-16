Путин получил обращение о "признании Л/ДНР". В Кремле говорят, оно не коррелирует с "Минском"

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин “принял к сведению” обращение Госдумы РФ о признании так называемых “ДНР” и “ЛНР”. В то же время оно “не коррелирует с Минскими соглашениями”. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на ТАСС.