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Путін отримав звернення про “визнання Л/ДНР”. У Кремлі кажуть, воно не корелює із “Мінськом”

Путін отримав звернення про “визнання Л/ДНР”. У Кремлі кажуть, воно не корелює із “Мінськом”

Київ • УНН

 • 45505 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін “взяв до уваги” звернення Держдуми РФ про визнання так званих “ДНР” та “ЛНР”. Водночас, воно “не корелює з Мінськими угодами”. Про це журналістам заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, пише УНН із посиланням на ТАСС.

Цитата:

“Якогось чіткого регламенту щодо цього не існує”, — сказав представник Кремля, відповідаючи на запитання про подальші дії після отримання звернення Держдуми РФ.

“Президент звернення отримав, він на нього відреагував, він прийняв його до уваги”, — констатував Пєсков.

При цьому він наголосив, що “визнання не корелюється з Мінськими угодами”.

Деталі

За словами прессекретаря Путіна, звернення Держдуми РФ нібито “є дуже яскравим показником настрою депутатів і превалюючої точки зору у громадській думці країни”.

“Але президент акцентував, що головне — це допомогти врегулюванню ситуації на південному сході (України — ред.), а зробити це можна, лише всіляко сприяючи імплементації Мінського комплексу заходів... Ось на чому і акцентуватиметься президент”, — сказав Пєсков.

Контекст

Минулого місяця депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли до Державної думи РФ проект ухвали звернення до президента Володимира Путіна з проханням “визнати так звані Л/ДНР”.

У вівторок, 15 лютого, його у Держдумі РФ підтримали.

Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у разі офіційного визнання так званих “ДНР” та “ЛНР” Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей.

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