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Держдума РФ підтримала проект звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"

Держдума РФ підтримала проект звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"

Київ • УНН

 • 31777 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Депутати Держдуми Росії більшістю голосів підтримали проект від Комуністичної партії про визнання "ДНР" та "ЛНР".  Про це повідомляє з посиланням на ТАСС.

Деталі

За це рішення проголосував 351 депутат, 16 виступили проти, 1 депутат утримався. Водночас Держдума не підтримала альтернативний проект ухвали, згідно з якою текст звернення має бути направлено до МЗС для проведення консультацій.

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що жодних офіційних рішень щодо можливості визнання Росією самопроголошених “Луганською та Донецькою народними республіками” (ЛНР та ДНР) не ухвалювали.

Контекст

Минулого місяця депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли до Державної думи РФ проект постанови звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані "Донецьку та Луганську народні республіки".

У документі пропонують внести до порядку денного Держдуми на лютий питання визнання "Л/ДНР".

Згодом у Держдумі заявили, що готові обговорити внесений раніше проект ухвали.

Держдума Російської Федерації у вівторок, 15 лютого, в межах рейтингового голосування розгляне два варіанти ухвали Про звернення до президента Росії Володимира Путіна про визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".

Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у разі офіційного визнання так званих "ДНР" та "ЛНР" Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей.

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