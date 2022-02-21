Путін почав Радбез РФ: анонсував розгляд питання "про визнання Л/ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Радбез Російської Федерації на засіданні сьогодні має "визначити подальші кроки" щодо питання "визнання" так званих "ДНР" та "ЛНР". Про це заявив президент Росії Володимир Путін на терміновому засіданні Ради безпеки Росії, пише УНН.
Цитата:
"Мета сьогоднішньої наради полягає в тому, щоб послухати колег і визначити наші подальші кроки на цьому напрямку, маючи на увазі і звернення керівників "Донецької народної республіки" і "Луганської народної республіки", до Росії з проханням визнання їх суверенітету, і постанову Державної Думи РФ на цю ж тему — із закликом до глави держави зробити це і визнати незалежність і суверенітет "Донецької" та "Луганської народної республіки", — сказав Путін.
Деталі
За його словами, це "різні питання", але "вони дуже тісно пов'язані з глобальними проблемами забезпечення безпеки" в світі і "на Європейському континенті зокрема".
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.
Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.