Лавров заперечує плани Росії напасти на Україну

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"Якщо це залежить від Російської Федерації, війни не буде. Ми воєн не хочемо, але й наступати брутально на наші інтереси, ігнорувати наші інтереси ми не дозволимо", - зазначив Лавров в інтерв'ю російським радіостанціям у п'ятницю, 28 січня.

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Водночас він повідомив, що переговори з НАТО та США щодо російських "вимог безпеки" продовжуються. Говорячи про отримані Москвою два дні тому відповіді, голова МЗС РФ заявив: "Там є раціональні зерна з другорядних питань".

За словами російського міністра, зараз Москва готує низку варіантів реакції на відповіді Вашингтона та НАТО, а відповідне рішення після пропозицій різних відомств ухвалить президент РФ Володимир Путін. Лист він назвав НАТО "ідеологізованим", а відповідь США порівняно з ним - "чи не зразком дипломатичної пристойності".

Тим часом, запровадження Сполученими Штатами нових санкцій, що включають відключення від контрольованих Заходом фінансових систем, типу SWIFT, буде "еквівалентним розриву відносин", попередив Лавров.

Крім того, він повідомив, що проведе в той же день телефонну розмову з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, а в найближчі два тижні відбудеться зустріч із представниками США з питань роботи дипмісій. "Ми пропонуємо обнулити все, що було", - зазначив Сергій Лавров, вказавши на закриття низки російських диппредставництв у США під час президентства Барака Обами.

Напередодні у Лаврова заявили, що Росія вважає неприйнятною навіть думку про війну з Україною.

Контекст

Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

17 грудня Росія направила США і НАТО пропозиції з безпеки в Східній Європі, які, на її думку, необхідні для ослаблення напруженості навколо України. Вимоги Москви включають заборону на вступ України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках і припинення військових навчань поблизу її кордонів.

Переговори з РФ відбулися з США, НАТО і ОБСЄ - в межах російсько-американського діалогу на високому рівні в Женеві 10 січня, потім на засіданні Ради Росія-НАТО 12 січня, а 13 січня у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

26 січня США та НАТО передали свої відповіді на вимоги РФ.