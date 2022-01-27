У Лаврова заявили, що Росія вважає неприйнятною навіть думку про війну з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Росія вважає навіть неприйнятною думку про те, щоб починати війну з Україною. Про це заявив у четвер на брифінгу заступник директора Департаменту інформації та друку МЗС Росії Олексій Зайцев, передає УНН із посиланням на ТАСС.
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"Ми вже неодноразово заявляли про те, що наша країна ні на кого нападати не має наміру. Ми вважаємо неприйнятною навіть думку про війну між нашими народами (Росії та України - ред.)", - сказав він.
Додамо
Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.
17 грудня Росія направила США і НАТО пропозиції з безпеки в Східній Європі, які, на її думку, необхідні для ослаблення напруженості навколо України. Вимоги Москви включають заборону на вступ України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках і припинення військових навчань поблизу її кордонів.
Переговори з РФ відбулися з США, НАТО і ОБСЄ - в рамках російсько-американського діалогу на високому рівні в Женеві 10 січня, потім на засіданні Ради Росія-НАТО 12 січня, а 13 січня у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ.