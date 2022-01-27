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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 38363 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

У Лаврова заявили, що Росія вважає неприйнятною навіть думку про війну з Україною

У Лаврова заявили, що Росія вважає неприйнятною навіть думку про війну з Україною

Київ • УНН

 • 35416 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Росія вважає навіть неприйнятною думку про те, щоб починати війну з Україною. Про це заявив у четвер на брифінгу заступник директора Департаменту інформації та друку МЗС Росії Олексій Зайцев, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Цитата

"Ми вже неодноразово заявляли про те, що наша країна ні на кого нападати не має наміру. Ми вважаємо неприйнятною навіть думку про війну між нашими народами (Росії та України - ред.)", - сказав він.

Додамо

Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

17 грудня Росія направила США і НАТО пропозиції з безпеки в Східній Європі, які, на її думку, необхідні для ослаблення напруженості навколо України. Вимоги Москви включають заборону на вступ України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках і припинення військових навчань поблизу її кордонів.

Переговори з РФ відбулися з США, НАТО і ОБСЄ - в рамках російсько-американського діалогу на високому рівні в Женеві 10 січня, потім на засіданні Ради Росія-НАТО 12 січня, а 13 січня у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

Українські Національні Новини

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