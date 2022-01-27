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15 марта, 19:03 • 107516 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145400 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124827 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118245 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105575 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101843 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94593 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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У Лаврова заявили, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне с Украиной

У Лаврова заявили, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне с Украиной

Киев • УНН

 • 35411 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Россия считает неприемлемой даже мысль о том, чтобы начинать войну с Украиной. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата

"Мы уже неоднократно заявляли о том, что наша страна ни на кого нападать не намерена. Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами (России и Украины - ред.)", - сказал он.

Добавим

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ - в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января, а 13 января в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

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