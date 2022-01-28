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Лавров отрицает планы России напасть на Украину

Лавров отрицает планы России напасть на Украину

Киев • УНН

 • 28780 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Россия не заинтересована в военной эскалации конфликта с Украиной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом пишет DW, сообщает УНН.

Цитата:

"Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим", - отметил Лавров в интервью российским радиостанциям в пятницу, 28 января.

Детали

В то же время он сообщил, что переговоры с НАТО и США по российским "требованиям безопасности" продолжаются. Говоря о полученных Москвой два дня назад ответах, глава МИД РФ заявил: "Там есть рациональные зерна по второстепенным вопросам".

По словам российского министра, сейчас Москва готовит ряд вариантов реакции на ответы Вашингтона и НАТО, а соответствующее решение после предложений различных ведомств примет президент РФ Владимир Путин. Письмо НАТО он назвал "идеологизированным", а ответ США в сравнении с ним - "чуть ли не образцом дипломатического приличия".

Между тем введение Соединенными Штатами новых санкций, включающих отключение от контролируемых Западом финансовых систем, типа SWIFT, будет "эквивалентно разрыву отношений", предупредил Лавров.

Кроме того, он сообщил, что проведет в тот же день телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, а в ближайшие две недели состоится встреча с представителями США по вопросам работы дипмиссий. "Мы предлагаем обнулить все, что было", - отметил Сергей Лавров, указав на закрытие ряда российских диппредставительств в США во время президентства Барака Обамы.

Накануне у Лаврова заявили, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне с Украиной.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ - в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января, а 13 января в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

26 января США и НАТО передали свои ответы на требования РФ.

Украинские Национальные Новости

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