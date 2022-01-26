РФ має вивести свої війська з України, Грузії та Молдови - Генсек НАТО

Цитата

"Росія також повинна вивести свої війська з України, Грузії та Молдови, де вони були розгорнуті без згоди цих країн", — сказав Столтенберг.

Деталі

Крім того, він повідомив, що сьогодні НАТО передала Росії письмові пропозиції щодо "гарантій безпеки".

"Ми зробили це паралельно з США", - зазначив Столтенберг.

Також прессекретар НАТО Ділан Уайт написав у своєму Twitter, що НАТО направило письмові пропозиції щодо "гарантій безпеки" Росії, паралельно з США і виділяє 3 галузі, в яких союзники бачать можливості для прогресу:

* Відносини НАТО та Росії

* Європейська безпека, в тому числі України

* Зниження ризиків, прозорість, контроль над озброєннями

Що було раніше

США передали Росії письмову відповідь на "гарантії безпеки".



Блінкен заявив, що планує днями обговорити з Лавровим відповідь США на російські "гарантії безпеки".

Доповнення

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір направити Росії письмову відповідь на вимоги РФ щодо "гарантій безпеки" вже сьогодні.



Контекст

Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

17 грудня Росія направила США і НАТО пропозиції з безпеки в Східній Європі, які, на її думку, необхідні для ослаблення напруженості навколо України. Вимоги Москви включають заборону на вступ України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках і припинення військових навчань поблизу її кордонів.

Переговори з РФ відбулися з США, НАТО і ОБСЄ - в рамках російсько-американського діалогу на високому рівні в Женеві 10 січня, потім на засіданні Ради Росія-НАТО 12 січня, а 13 січня у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ.