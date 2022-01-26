CNN: администрация Байдена может направить письменные ответы на "предложения" РФ уже сегодня

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"По словам представителей администрации, администрация Байдена намерена направить России письменный ответ на публично обнародованные опасения Москвы и предложения США о дальнейших действиях уже в среду, но этот ответ вряд ли характеризует вероятность вступления Украины в НАТО в краткосрочной перспективе или может показать какое-либо пространство для переговоров о политике открытых дверей НАТО, что является главным поводом для недовольства президента России Владимира Путина", - сообщает телеканал.

Детали

В предложении будут изложены общие области, в которых США готовы сотрудничать с Россией, которые уже четко определены официальными лицами США: контроль над вооружениями, повышение прозрачности, снижение рисков и размещение ракетных систем. Детали будут "немного глубже", чем то, что США заявили публично, пояснили высокопоставленные представители администрации.

Официальные лица США считают, что идеи, которые они формализуют в письменной форме, могут способствовать переговорам с Россией, но говорят, что это произойдет только в том случае, если Путин решит, что хочет участвовать.

США консультировались с союзниками, в том числе с Украиной, в течение последних нескольких недель, разрабатывая свое предложение. По словам представителей администрации, это одна из причин, по которой США до сих пор не предоставили письменный ответ.

Но некоторые союзники и эксперты скептически относятся к тому, насколько большой акцент следует делать на этом документе со стороны США, учитывая, что он, как ожидается, не даст места для переговоров по ключевым требованиям России, и есть опасения, что Москва будет использовать ответ США в качестве предлога, чтобы сказать, что дипломатия потерпела неудачу.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента признал, что такой "пессимизм может быть правильным, но это о том, видите ли вы стакан наполовину полным или наполовину пустым", и если думать, что есть какая-то возможность покончить с этим посредством дипломатии, "мы собираемся попробовать это и посмотреть, есть ли для этого место".

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ — в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января, а 13 января в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Россия ждет ответа на свои ”предложения" от США и НАТО в ближайшее время.