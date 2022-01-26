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CNN: адміністрація Байдена може надіслати письмові відповіді на "пропозиції" РФ вже сьогодні

CNN: адміністрація Байдена може надіслати письмові відповіді на "пропозиції" РФ вже сьогодні

Київ • УНН

 • 28237 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена має намір направити Росії письмову відповідь на вимоги РФ щодо "гарантій безпеки" вже сьогодні, за словами представників адміністрації, на яких посилається CNN, пише УНН.

Цитата:

"За словами представників адміністрації, адміністрація Байдена має намір надіслати Росії письмову відповідь на занепокоєння, які Москва публічно оприлюднила, і пропозиції США щодо подальших дій уже у середу, але відповідь навряд чи характеризує ймовірність вступу України в НАТО в короткостроковій перспективі або може показати будь-який простір для переговорів щодо політики відкритих дверей НАТО, що є головною причиною невдоволення президента Росії Володимира Путіна", - повідомляє телеканал.

Деталі

У пропозиції будуть викладені загальні сфери, у яких США готові співпрацювати з Росією, які вже чітко визначені офіційними особами США: контроль над озброєннями, підвищення прозорості, зниження ризиків та розміщення ракетних систем. Деталі будуть "трохи глибшими", ніж те, про що США заявили публічно, пояснили високопоставлені представники адміністрації.

Офіційні особи США вважають, що ідеї, які вони формалізують у письмовій формі, можуть сприяти переговорам з Росією, але кажуть, що це відбудеться лише в тому випадку, якщо Путін вирішить, що хоче брати участь.

США консультувалися з союзниками, зокрема з Україною, протягом останніх кількох тижнів, розробляючи свою пропозицію. За словами представників адміністрації, це одна з причин, через яку США досі не надали письмової відповіді.

Але деякі союзники та експерти скептично ставляться до того, наскільки великий акцент слід робити на цьому документі з боку США, враховуючи, що він, як очікується, не дасть місця для переговорів щодо ключових вимог Росії, і є побоювання, що Москва використовуватиме відповідь США як привід, щоб сказати, що дипломатія зазнала невдачі.

Високопосадовець Держдепартаменту визнав, що такий "песимізм може бути правильним, але це про те, чи бачите ви склянку наполовину повною, чи наполовину порожньою", і якщо думати, що є якась можливість покінчити з цим за допомогою дипломатії, "ми збираємося спробувати це і подивитися, чи є для цього місце".

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

17 грудня Росія направила США і НАТО пропозиції з безпеки в Східній Європі, які, на її думку, необхідні для ослаблення напруженості навколо України. Вимоги Москви включають заборону на вступ України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках і припинення військових навчань поблизу її кордонів.

Переговори з РФ відбулися з США, НАТО і ОБСЄ — у межах російсько-американського діалогу на високому рівні в Женеві 10 січня, потім на засіданні Ради Росія-НАТО 12 січня в Брюсселі, а 13 січня у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

Росія чекає відповіді на свої “пропозиції” від США і НАТО найближчим часом.

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