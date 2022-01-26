США передали России письменный ответ на предложения по "гарантиям безопасности"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. США передали России письменный ответ на "гарантии безопасности". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Twitter корреспондента Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
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"Письменный ответ США России уже получен", - написала Джейкобс.
Детали
Российские СМИ сообщают, что посол США в России Джон Салливан в среду вечером привез в МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о "гарантиях безопасности".
Представитель МИД России Мария Захарова сообщила в Telegram, что заместитель Министра иностранных дел России А.В. Грушко принял посла США в Москве Дж. Салливана по его просьбе.
"В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ Администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности", - говорится в сообщении Захаровой.
Дополнение
Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена направить России письменный ответ на требования РФ в отношении "гарантий безопасности" уже сегодня.
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Россия ждет ответа на свои ”предложения" от США и НАТО в ближайшее время.