США передали Росії письмову відповідь на пропозиції щодо "гарантій безпеки"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. США передали Росії письмову відповідь на "гарантії безпеки". Про це УНН повідомляє з посиланням на Twitter кореспондента Bloomberg Дженніфер Джейкобс.
Цитата
"Письмову відповідь США Росії вже отримано", - написала Джейкобс.
Деталі
Російські ЗМІ повідомляють, що посол США в Росії Джон Салліван в середу ввечері привіз в МЗС письмову відповідь Вашингтона на вимоги Москви про "гарантії безпеки".
Речник МЗС РФ Марія Захарова повідомила в Telegram, що заступник Міністра закордонних справ Росії А.В. Грушко прийняв посла США в Москві Дж. Саллівана на його прохання.
"У ході зустрічі глава американської дипмісії передав письмову відповідь Адміністрації США на раніше поданий російською стороною проект двостороннього договору про гарантії безпеки", - йдеться в повідомленні Захарової.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір направити Росії письмову відповідь на вимоги РФ щодо "гарантій безпеки" вже сьогодні.
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17 грудня Росія направила США і НАТО пропозиції з безпеки в Східній Європі, які, на її думку, необхідні для ослаблення напруженості навколо України. Вимоги Москви включають заборону на вступ України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках і припинення військових навчань поблизу її кордонів.
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Росія чекає відповіді на свої "пропозиції" від США і НАТО найближчим часом.