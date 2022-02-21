Після визнання "Л/ДНР" Путін доручив введення військ на окупований Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Після оголошення Путіна про підтримку незалежності ЛНР та ДНР він заявив про введення російських військ на територію Донбасу. Про це повідомляє УНН з посиланням на укази президента Росії.
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Згідно з опублікованими документами, російські війська будуть офіційно переведені в окуповані території для "функцій щодо підтримання миру" на Донбасі.
Про це йдеться в документах про оголошення про незалежність самопроголошених Луганської та Донецької Республік.
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Президент Росії Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР".