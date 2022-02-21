Путін пригрозив Україні "справжньою декомунізацією"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Росія готова "показати" Україні "справжню декомунізацію". Про це президент РФ Володимир Путін заявив під час термінового звернення в понеділок, передає кореспондент УНН.
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"Зараз вдячні нащадки позносили в Україні пам'ятники Леніну. Це у них декомунізацією називається. Ви хочете декомунізації? Ну що ж, нас це цілком влаштовує. Але не потрібно, що називається, зупинятися на пів шляху. Ми готові показати вам, що означає для України справжня декомунізація", - сказав Путін.
Деталі
Пізніше він заявив про те, що вважає за необхідне прийняти рішення "негайно визнати незалежність і суверенітет Донецької і Луганської народних республік".
Раніше
Ватажки бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "незалежність" так званих "ДНР" і "ЛНР".
Також ватажки бойовиків Пушилін і Пасічник просять включити пункт "про взаємодію в оборонній сфері в договір про співпрацю з Росією".
Пізніше Путін заявив, що Радбез Російської Федерації на засіданні сьогодні "визначить подальші кроки" з питання "визнання" так званих "ДНР" і "ЛНР".
Контекст
Минулого місяця депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли в Державну думу РФ проект постанови звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані "Л/ДНР".
У вівторок, 15 лютого, його в Держдумі РФ підтримали.
Як заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у разі офіційного визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" Росія де-факто і де-юре вийде з Мінських домовленостей.
Раніше в Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін "взяв до відома" звернення Держдуми РФ Про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР". Водночас воно "не корелює з Мінськими угодами".