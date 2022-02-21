Путин пригрозил Украине "настоящей декоммунизацией"

Цитата

"Сейчас благодарные потомки посносили в Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизацией называется. Вы хотите декоммунизации? Ну что ж, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на пол пути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация", - сказал Путин.

Детали

Позднее он заявил о том, что считает необходимым принять решение "незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик".

Ранее

Главари боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Также главари боевиков Пушилин и Пасечник просят включить пункт “о взаимодействии в оборонной сфере в договор о сотрудничестве с Россией”.

Позже Путин заявил, что Совбез Российской Федерации на заседании сегодня "определить дальнейшие шаги" по вопросу "признания" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Контекст

В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые “Л/ДНР”.

Во вторник, 15 февраля, его в Госдуме РФ поддержали.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в случае официального признания так называемых “ДНР” и “ЛНР” Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей.

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин “принял к сведению” обращение Госдумы РФ о признании так называемых “ДНР” и “ЛНР”. В то же время оно “не коррелирует с Минскими соглашениями”.