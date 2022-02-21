Борель: ЕС и его партнеры отреагируют на признание ЛНР и ДНР

Детали

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель на своей странице в Twitter написал, что ЕС и ее партнеры выразили знак солидарности с Украиной за поддержку “сепаратирських” территорий.

“Признание двух сепаратистских территорий в Украине является грубым нарушением международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений. ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решимостью в знак солидарности с Украиной”, — говорится в сообщении.

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