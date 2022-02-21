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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 24151 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Визнання Путіним "Л/ДНР": Зеленський провів переговори з Байденом і розпочинає засідання РНБО

Визнання Путіним "Л/ДНР": Зеленський провів переговори з Байденом і розпочинає засідання РНБО

Київ • УНН

 • 104784 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів переговори із президентом США Джо Байденом - обговорив події останніх годин, передає УНН.

Цитата

"Обговорив події останніх годин з президентом США Джо Байденом. Розпочинаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном", - написав Зеленський у Twitter.

Раніше

Президент Росії Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР".

Додамо

Ватажки бойовиків Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати “незалежність” так званих “ДНР” та “ЛНР”.

Також ватажки бойовиків Пушилін та Пасічник просять включити пункт “про взаємодію в оборонній сфері до договору про співпрацю з Росією”.

Контекст

Минулого місяця депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли до Державної думи РФ проект постанови звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані “Л/ДНР”.

У вівторок, 15 лютого, його у Держдумі РФ підтримали.

Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у разі офіційного визнання так званих “ДНР” та “ЛНР” Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей.

Раніше в Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін “прийняв до уваги” звернення Держдуми РФ про визнання так званих “ДНР” та “ЛНР”. Водночас воно “не корелює з Мінськими угодами”.

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