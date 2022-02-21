Визнання Путіним "Л/ДНР": Зеленський провів переговори з Байденом і розпочинає засідання РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів переговори із президентом США Джо Байденом - обговорив події останніх годин, передає УНН.
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"Обговорив події останніх годин з президентом США Джо Байденом. Розпочинаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном", - написав Зеленський у Twitter.
Раніше
Президент Росії Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР".
Додамо
Ватажки бойовиків Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати “незалежність” так званих “ДНР” та “ЛНР”.
Також ватажки бойовиків Пушилін та Пасічник просять включити пункт “про взаємодію в оборонній сфері до договору про співпрацю з Росією”.
Контекст
Минулого місяця депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли до Державної думи РФ проект постанови звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані “Л/ДНР”.
У вівторок, 15 лютого, його у Держдумі РФ підтримали.
Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у разі офіційного визнання так званих “ДНР” та “ЛНР” Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей.
Раніше в Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін “прийняв до уваги” звернення Держдуми РФ про визнання так званих “ДНР” та “ЛНР”. Водночас воно “не корелює з Мінськими угодами”.